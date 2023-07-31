Мосгорсуд рассмотрит жалобу на продление домашнего ареста блогеру Блиновской

Мосгорсуд рассмотрит апелляционную жалобу на продление домашнего ареста, которую подала сторона защиты обвиненной в неуплате налогов блогера Елена Блиновской. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на пресс-службу Пресненского суда.

Известно, что жалоба будет рассмотрена 16 августа. Назначены также точные часы — 13:45 по московскому времени.

Суд принял решение продлить арест Блиновской до 26 октября. Об этом просила сторона обвинения. Следствие считает, что изменение меры пресечения может оказать влияние на процесс расследования. Правоохранители опасаются, что доказательства могу быть уничтожены, а материально зависимые от блогера свидетели окажутся под гнетом. Адвокатов инфлюенсера продление домашнего ареста не устраивает.

Создатель «Марафона желаний» была задержана в апреле под Смоленском при попытке пересечь границу на арендованной машине. Ей было предъявлено обвинение в неуплате налогов на сумму почти в миллиард рублей. Кроме того, по версии следствия, Блиновская «дробила» свои доходы для перераспределения выручки по взаимозависимым лицам.

Ранее 5-tv.ru писал, что Решение об аресте счетов и недвижимости Блиновской вступило в силу.