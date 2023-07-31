Мосгорсуд рассмотрит жалобу на продление домашнего ареста блогеру Блиновской

|
София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 20 0

Следствие опасается, что изменение меры пресечения может повлиять на ход расследования.

Мосгорсуд рассмотрит жалобу на продление домашнего ареста блогеру Блиновской

Фото: Григорьев Максим / ТАСС

Читайте нас в: Дзен Новости

Тема:
Задержание Елены Блиновской

Мосгорсуд рассмотрит апелляционную жалобу на продление домашнего ареста, которую подала сторона защиты обвиненной в неуплате налогов блогера Елена Блиновской. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на пресс-службу Пресненского суда.

Известно, что жалоба будет рассмотрена 16 августа. Назначены также точные часы — 13:45 по московскому времени.

Суд принял решение продлить арест Блиновской до 26 октября. Об этом просила сторона обвинения. Следствие считает, что изменение меры пресечения может оказать влияние на процесс расследования. Правоохранители опасаются, что доказательства могу быть уничтожены, а материально зависимые от блогера свидетели окажутся под гнетом. Адвокатов инфлюенсера продление домашнего ареста не устраивает.

Создатель «Марафона желаний» была задержана в апреле под Смоленском при попытке пересечь границу на арендованной машине. Ей было предъявлено обвинение в неуплате налогов на сумму почти в миллиард рублей. Кроме того, по версии следствия, Блиновская «дробила» свои доходы для перераспределения выручки по взаимозависимым лицам.

Ранее 5-tv.ru писал, что Решение об аресте счетов и недвижимости Блиновской вступило в силу.

Тема:
Задержание Елены Блиновской
26 июл
Адвокаты блогера Блиновской обжаловали продление домашнего ареста
24 июл
Решение об аресте счетов и недвижимости Блиновской вступило в силу
21 июл
Роскошь или отчаяние? Почему Блиновская приехала в суд в черном костюме
21 июл
Новое обстоятельство: адвокат Блиновской заявила о ее болезни
21 июл
Не на что жить? Блиновская умоляет суд разрешить ей работать педагогом
21 июл
Прокуратура заявила иск к Блиновской и ее мужу на 900 млн рублей
21 июл
Тотал блэк лук: Елена Блиновская прибыла в Пресненский суд
19 июл
Суд оставил Елену Блиновскую под домашним арестом по делу о неуплате налогов
18 июл
Коллекционные монеты и счета в банках: суд арестовал имущество Блиновской
26 июн
Защита Блиновской обжаловала продление звезде меры пресечения в виде домашнего ареста
+24° Атмосферное давление 757 мм рт. ст.
Относительная влажность 44%
90.98
0.96 99.96
-0.26
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 31 июля, для всех знаков зодиака

Последние новости

19:18
Здесь пахнет кровью: зачем киевский режим тайно изымает органы у раненых боевиков ВСУ
19:12
Великобритания внесла в санкционный список шесть россиян
19:09
Нигер приостановил экспорт урана и золота во Францию
18:59
Мыльная соль: почему вода из-под крана сушит и шелушит кожу
18:48
Суд признал законным 25-летний приговор Кара-Мурзе*
18:35
Бойцы Чечни нанесли упреждающий удар по ВСУ под Харьковом

Сейчас читают

Косметолог оценила значение процедур красоты для победительницы конкурса «Мисс Москва 2023»
Гуляева о страшных слухах про состояние Мирошниченко: «Надеюсь, это не такой случай»
У госпитализированной Ирины Мирошниченко произошла остановка сердца
«В моей жизни есть две легенды» — Алла Рид о работе с Градским, становлении в профессии и женском прочтении Высоцкого

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Ретроградная Венера 2023 — что принесет с 23 июля по 4 сент
Как сказать ребенку о разводе и не совершить частую ошибку
Пять дней везения: календарь денежных стрижек в июле 2023
К чему снится секс, смерть, бывший и преследование — видео