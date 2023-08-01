Тариф «эконом»: США решили поставить Украине «дешевые» Abrams

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Newsweek: США поставят Украине танки Abrams без части брони

Фото, видео: www.globallookpress.com / Matthias Merz; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

Машины сперва отправят в Германию для проведения ремонта.

Украинская армия вскоре пополнится американскими танками Abrams. Однако ВСУ получат не те боевые машины, на которые рассчитывали.

По данным Newsweek, США отправят Киеву партию танков, с которой предварительно снимут всю передовую электронику и даже часть брони. Якобы более упрощенное оборудование позволит быстрее обучить экипажи и скорее перебросить технику к линии соприкосновения.

При этом США сначала отправят Abrams для ремонта в Германию, и только потом — на Украину. К месту постоянного базирования боевые машины должны прийти не раньше сентября.

В начале 2022 года, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

Тема:
Спецоперация
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