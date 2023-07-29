«Он тянул руку»: боевики ВСУ заживо сожгли иностранного наемника
РИА Новости: боевики ВСУ заживо сожгли иностранного наемника
Фото: www.globallookpress.com / Alex Chan Tsz Yuk
Российский боец предположил, что националисты могли сделать это, чтобы просто не эвакуировать «товарища» из подбитого БМП, поскольку самостоятельно идти тот не мог.
Украинские националисты зверски расправились с иностранным наемником, рассказал командир подразделения российской разведки с позывным «Шума».
По его словам, все произошло на запорожском направлении, где российским бойцам удалось подбить боевую машину пехоты (БМП) противника. Вскоре из него начали эвакуироваться пехотинцы, одним из которых как раз и был наемник. Он не мог идти самостоятельно.
Тогда украинские боевики подошли к нему, расстреляли и подожгли. Сделали они это, по мнению «Шумы», чтобы не эвакуировать его.
«Видео этого снималось мной, моей подгруппой. Его сожгли заживо. На видео было четко видно, что он тянул руку», — рассказал боец РИА Новости.
Спецоперация РФ на Украине продолжается с 24 февраля 2022 года. Тогда ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ экономическую войну.
Ранее, писал 5-tv.ru, жители Артемовска пожаловались на откровенные зверства ВСУ.
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