«Народный фронт» открыл сбор для бойцов Воздушно-десантных войск

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 13 0

Сегодня десантники выполняют важнейшие задачи в зоне проведения спецоперации, и девиз создателя ВДВ Василия Маргелова «Никто, кроме нас!» звучит как никогда актуально.

«Народный фронт» открыл сбор для бойцов Воздушно-десантных войск

Фото: Пресс-служба «Народный фронт»

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Тема:
Спецоперация

«Народный фронт» совместно со внуком основателя Воздушно-десантных войск Василием Маргеловым начали сбор средств по программе «За ВДВ», приуроченный к профессиональному празднику подразделения десанта.

С Днем ВДВ общероссийское общественное движение поздравит военных не с пустыми руками. «Народный фронт» вручит российским военнослужащим беспилотные летательные аппараты, антидроновые ружья, средства связи, прицепы и другие необходимые в их тяжелой и ответственной работе вещи.

Внук легендарного генерала призвал помочь ребятам на фронте приблизить победу России. По его словам, для этого необходимо всем вместе собрать средства.

«Присоединяйтесь к сбору Народного фронта! Каждый рубль важен, давайте вместе поддержим наших бойцов», — прокомментировал Маргелов.

Десантники на поле боя выполняют одни из самых важных задач и работают в горячих точках, в том числе на линии боевого столкновения с противником. Девиз войск, придуманный военачальником Маргеловым при жизни, сегодня звучит как никогда актуально — «Никто, кроме нас!».

Народный фронт открыл сбор для бойцов ВДВ.Народный фронт открыл сбор для бойцов ВДВ. Пресс-служба «Народный фронт»

Все желающие могут помочь российским военнослужащим уже сегодня. Для этого нужно лишь стать участником сбора и пожертвовать сумму. Подробнее с проектом можно ознакомиться на сайте «Все для Победы!».

Сбор уже поддержали знаменитые российские спортсмены. В их числе боксеры — чемпион мира по версиям WBA, IBF. Денис Лебедев и олимпийский чемпион Александр Поветкин.

Россия продолжает специальную военную операцию по защите Донбасса. Глава РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Тогда украинская сторона усилила обстрелы жилых кварталов региона. Власти Украины решить конфликт мирным путем отказались.

Ранее 5-tv.ru писал, что «Народный фронт» передал лодки бойцам РФ на Днепре.

Тема:
Спецоперация
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