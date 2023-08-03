«Для меня это сильный удар»: Лужина вспомнила, какой была Мирошниченко

Какой запомнили женщину, которая никогда не переставала улыбаться?

Умерла звезда советского и российского кинематографа Ирина Мирошниченко. Несколько дней назад 81-летнюю артистку подключили к аппарату ИВЛ. Из-за выявленной инфекции и таких развившихся болезней, как пневмония, тромбоз, сепсис и аритмия, актриса ушла в мир иной.

5-tv.ru связался с народной артисткой РСФСР Ларисой Анатольевной Лужиной и расспросил ее о том, какой она запомнила звезду кинокартин «Я шагаю по Москве» и «Зимняя вишня».

Несмотря на то, что женщины в разные периоды встречались с певцом и поэтом Владимиром Высоцким, это не сделало из них соперниц. По словам Лужиной, они хорошо общались.

«Я Ирочку хорошо в принципе знала. Мы как-то одно время достаточно близко общались. Помню, в советские времена, у нас были общие выступления, концерты», — поделилась актриса.

Женщина вспомнила тот момент биографии, когда Мирошниченко играла во МХАТе спектакль «Соло для часов с боем» вместе с Абдуловым.

«Они были на уровне, ни сколько не ниже великих артистов», — говорит Лариса Анатольевна.

Звезда фильма «На семи ветрах» считает, что артистка много чего сделала для отечественного кинематографа, она сыграла большое количество интересных работ и ролей.

«И это так неожиданно. Она была полна энергии жизни, активнейший человек, очень много делала доброго для окружающих людей», — прокомментировал актриса.

Лужина вспомнила, что в последние годы Мирошниченко не теряла энтузиазма, была активна и энергична. Она никогда не сидела на месте и всегда работала.

«Ее везде приглашали, она была нужная. Она была все время таким деятельным человеком. <…> Большое горе, мы с ней практически одногодки. Для меня это удар сильный. Я очень соболезную, что ее нет, что она ушла. Она могла бы еще поработать и принести много тепла и радости своим зрителям и слушателям», — поделилась эмоциями знаменитость.

Ирина Петровна почувствовала недомогание еще 31 августа. Женщина самостоятельно вызвала скорую, после чего врачи госпитализировали ее в больницу. Ей диагностировали инфекционное заболевание в тяжелой форме. Через несколько часов появилось сообщение, что у звезды остановилось сердце. Врачи не перестали бороться за жизни пациентки и через некоторое время им удалось восстановить ритм. Но это помогло ненадолго. Вскоре состояние вновь ухудшилось, к сожалению, ее уже не смогли спасти.

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