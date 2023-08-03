Названы дата и место похорон Ирины Мирошниченко

|
Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист Инстаграм Эксклюзив 405 0

Ирину Мирошниченко похоронят 7 августа на Троекуровском кладбище

Фото, видео: www.globallookpress.com / Natalia Shakhanova, АГН Москва; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Печальное известие о кончине знаменитой актрисы пришло утром 3 августа.

Выдающейся советской и российской актрисы Ирины Мирошниченко не стало на 82-м году жизни. Как сообщил 5-tv.ru ректор Школы-студии МХАТ, Народный артист РФ Игорь Золотовицкий, церемония прощания со звездой состоится 7 августа в МХТ.

Кроме того, собеседник Пятого канала добавил, что после традиционного прощания состоится отпевание. Захоронят Мирошниченко на Троекуровском кладбище столицы.

Не приходя в сознание: раскрыты подробности смерти Ирины Мирошниченко

Ранее 5-tv.ru рассказал, чем пожертвовала Мирошниченко ради любимой профессии — кино.

+27° Атмосферное давление 757 мм рт. ст.
Относительная влажность 62%
92.84
1.06 101.93
1.23
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 3 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

16:15
Самая красивая блондинка экрана: чем запомнилась Мирошниченко отечественному зрителю
16:06
Пожар в цехе с аккумуляторами в Воскресенске локализован
15:59
МИД РФ отреагировал на планы переделать посольство Молдавии в отель
15:51
«Прекрасный идол»: Виктория Дайнеко сравнила Барби с Бабой Ягой
15:48
Деятельность Центра европейских исследований* признана нежелательной в РФ
15:46
Надежда есть: в НАСА прояснили ситуацию с «Вояджером-2»

Сейчас читают

Неоосвобождение: Если США давали деньги на войны, Россия предложила Африке мир
Тест: сможете отгадать фильмы СССР по кадру с дождем?
Образ — бомба: Людмила Артемьева перевоплотилась в Бабу Ягу для новой сказки
Пассажирский лайнер врезался в стаю птиц при взлете в аэропорту Иркутска

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Ретроградная Венера 2023 — что принесет с 23 июля по 4 сент
Как сказать ребенку о разводе и не совершить частую ошибку
Пять дней везения: календарь денежных стрижек в июле 2023
К чему снится секс, смерть, бывший и преследование — видео