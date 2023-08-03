Названы дата и место похорон Ирины Мирошниченко

Печальное известие о кончине знаменитой актрисы пришло утром 3 августа.

Выдающейся советской и российской актрисы Ирины Мирошниченко не стало на 82-м году жизни. Как сообщил 5-tv.ru ректор Школы-студии МХАТ, Народный артист РФ Игорь Золотовицкий, церемония прощания со звездой состоится 7 августа в МХТ.

Кроме того, собеседник Пятого канала добавил, что после традиционного прощания состоится отпевание. Захоронят Мирошниченко на Троекуровском кладбище столицы.

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