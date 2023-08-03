Не приходя в сознание: раскрыты подробности смерти Ирины Мирошниченко

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Полина Долгова
Полина Долгова Эксклюзив 2 563 0

Актриса Ирина Мирошниченко скончалась, не приходя в сознание

Не приходя в сознание: раскрыты подробности смерти Ирины Мирошниченко

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

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Звезда кинематографа скончалась на 82-м году жизни. Что с ней произошло?

Народная артистка России Ирина Мирошниченко почувствовала недомогание еще 31 августа. 81-летняя женщина самостоятельно вызвала скорую, после чего врачи госпитализировали ее в больницу. Там медики выявили инфекционное заболевание в тяжелой форме.

Артистку поместили в реанимацию и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Через несколько часов появилось сообщение, что у звезды фильмов «Я шагаю по Москве» и «Зимняя вишня» остановилось сердце.

Однако врачи не перестали бороться за жизни пациентки и через некоторое время им удалось восстановить ритм. Но это не помогло. Вскоре состояние женщины вновь ухудшилось. По некоторым данным, вирусная инфекция затронула сердце. Среди фоновых осложнений манифестировали пневмонию, тромбоз, сепсис и аритмию.

К сожалению, они повлияли на то, что звезда советского и российского кинематографа, не приходя в сознание, скончалась. Это рассказал источник 5-tv.ru.

Ее смерть подтвердил народный артист РФ Игорь Золотовицкий, ректор Школы-студии МХАТ. По его словам, актриса только недавно отпраздновала свой юбилей, а уже сегодня ее не стало.

Ранее 5-tv.ru писал, чем пожертвовала Мирошниченко ради кино.

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