Леонид Ярмольник: со смертью Мирошниченко ушла эпоха

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Алексей Панков
Алексей Панков Эксклюзив 1 090 0

Знаменитый актер рассказал, какой ему запомнилась скончавшаяся звезда кино.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov; 5-tv.ru

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Тема:
Смерть народной артистки РФ Ирины Мирошниченко

Леонид Ярмольник в эксклюзивном интервью для 5-tv.ru рассказал, какой он запомнил Ирину Мирошниченко. По его словам, со смертью актрисы ушла целая эпоха.

«Она совершенно не похожа ни на кого. Я всегда говорю, когда уходят артисты такого уровня, то уходит эпоха. Она одна из последних из Магикан, настоящего МХАТ, настоящего театра, настоящего кино», — заметил артист.

Он сравнил Мирошниченко по уровню с настоящей голливудской величиной — Мэрил Стрип.

«У нас несколько актрис таких осталось: замечательных, удивительных, непохожих. Она была очень хорошим человеком, очень внимательным, очень добрым, всегда слушала и знала, что происходит, всегда пыталась помочь», — рассказал Ярмольник.

Лещенко назвал скончавшуюся Мирошниченко эпохальной артисткой

Ирина Мирошниченко умерла на 82-м году жизни 3 августа. Врачи подключили артистку к ИВЛ. Однако спасти ей жизнь не удалось.

Ранее 5-tv.ru сообщал, каким было последнее желание Ирины Мирошниченко.

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