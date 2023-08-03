Умерла актриса Ирина Мирошниченко

Умерла звезда советского и российского кинематографа Ирина Мирошниченко. Об этом 5-tv.ru сообщил источник, отметив, что актриса ушла из жизни, не приходя в сознание.

Несколько дней назад знаменитую артистку подключили к аппарату ИВЛ. Ее состояние вызывало серьезные опасения. В какой-то момент сердце Мирошниченко остановилось, но врачи сделали невозможное — снова его запустили. К сожалению, после этого произошла уже непоправимая трагедия.

Звезды отечественных кинокартин и сериалов не стало сегодня утром. Ей был 81 год.