Никас Сафронов рассказал о последнем желании Ирины Мирошниченко

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Алексей Панков
Алексей Панков 50 0

Сафронов: Мирошниченко мечтала увидеть четвертую часть фильма «Зимняя вишня»

Никас Сафронов рассказал о последнем желании Ирины Мирошниченко

Фото: www.globallookpress.com / Juliya Khanina

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Тема:
Смерть народной артистки РФ Ирины Мирошниченко

Актриса очень хотела увидеть один из фильмов с ее участием.

Недавно скончавшаяся актриса Ирина Мирошниченко мечтала, чтобы четвертая часть фильма «Зимняя вишня» под рабочим названием «Финал фамильной саги» вышла на экраны. Об этом рассказал в интервью MK ее друг, художник Никас Сафронов. Картину начали снимать в 2017 году. Однако производственный процесс так и не был закончен.

«Несколько лет назад Ира снялась в продолжении „Зимней вишни“. Но фильм не был закончен. А спустя несколько лет скончался режиссер Игорь Масленников. Не знаю, какая судьба этого фильма», — отметил Сафронов.

Также художник раскрыл некоторые детали о жизни артистки. По его словам, Мирошниченко была замечательным и очень добрым человеком.

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Ранее 5-tv.ru сообщал, что звезда советского и российского кинематографа Ирина Мирошниченко скончалась 3 августа на 82-м году жизни. Состояние артистки резко ухудшилось. Врачи приняли решение подключить ее к аппарату ИВЛ, однако спасти жизнь знаменитости им не удалось.

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