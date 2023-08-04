Лещенко назвал скончавшуюся Мирошниченко эпохальной артисткой

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Алексей Панков
Алексей Панков Эксклюзив 683 0

Звезда картины «Я шагаю по Москве» умерла 3 августа.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov; © РИА Новости / Екатерина Чеснокова; 5-tv.ru

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Смерть народной артистки РФ Ирины Мирошниченко

Народный артист РСФСР Лев Лещенко назвал фееричной роль артистки Ирины Мирошниченко в фильме «Я шагаю по Москве». Такое заявление исполнитель сделал в разговоре с 5-tv.ru.

Также кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством» отметил, что скончавшаяся артистка была настоящей легендой. Лещенко подчеркнул, что в России много талантливых исполнителей. Однако Мирошниченко всегда «стояла особняком».

«Это печальное событие. Она, конечно, была эпохой. Настоящая легенда. Много артистов у нас и артисток в государстве, но она стояла особняком. Ее приход в этом фильме „Я шагаю по Москве“, он просто как фейерверк был, он фееричен, все заговорили. Эпизод, но он был настолько яркий и удивительный, что вообще, как лейбл был уже ее. Огромное количество ролей в театре, в кино», — отметил Лещенко.

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Также исполнитель рассказал о характере Мирошниченко. Лещенко подчеркнул, что актриса была очень внимательной к другим людям.

«Очень милая, радушная, внимательная, в мелочах заботливая. Никого не обходила вниманием и молодых артистов, и своих друзей, обязательно какой-нибудь подарочек пришлет. Удивительно, такой пассионарный человек. Таких мало вообще, я скажу», — рассказал Лещенко.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, каким было последнее желание Мирошниченко.

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