«Больше доходов бюджета»: сколько Киев тратит на содержание ВСУ в год

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 15 0

Премьер Украины Шмыгаль: содержание ВСУ стоит Киеву 55 млрд долларов в год

«Больше доходов бюджета»: сколько Киев тратит на содержание ВСУ в год

Фото: www.globallookpress.com / Peter Druk

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Тема:
Спецоперация Украинский кризис Украинское контрнаступление

Правительство страны признает, что выживает за счет западных партнеров.

Содержание Вооруженных сил обходится Украине в 55 миллиардов долларов в год. Подсчетами поделился с журналистами премьер-министр страны Денис Шмыгаль.

По его словам, в национальной валюте содержание боевиков ВСУ стоит Киеву порядка двух триллионов в год. Шмыгаль признал, что страна продолжает держаться лишь благодаря западной помощи, а также кредитам.

«Это больше, чем доходная часть бюджета мирного времени», — цитирует политика агентство «Укринформ».

Премьер также добавил, что в мирное время доходы украинского госбюджета составляли около 1,3 триллиона гривен.

Председатель комитета по вопросам бюджета Верховной рады Роксолана Пидласа рассказала, что в 2023 году почти 50% поступлений составили «инвестиции» зарубежных союзников. Западные партнеры направили в стране уже 25,3 миллиарда долларов.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Германии начался экономический спад на фоне отказа от российского газа.

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