На Западе предрекли скорое окончание контрнаступления ВСУ

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз 64 0

Экс-экономист МВФ Дэвид Ву: контрнаступление ВСУ скоро исчерпает себя

На Западе предрекли скорое окончание контрнаступления ВСУ

Фото: www.globallookpress.com / Mihir Melwani

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Тема:
Спецоперация Украинское контрнаступление

Как считает экс-экономист МВФ Дэвид Ву, украинская операция просто исчерпает себя, не принеся желаемых результатов.

Контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) ожидает скорый крах. С таким заявлением выступил бывший экономист МВФ и экс-стратег Bank of America Дэвид Ву.

Он указал, что российские войска применяют на поле боя вооружение, которого еще 18 месяцев назад у России не было, поскольку его просто тогда не существовало. Эксперт добавил, что технологическое развитие ВС РФ напоминает революцию.

«И это для меня самое впечатляющее», — отметил Дэвид Ву в подкасте RT Going Underground.

Это, по его мнению, одна из причин, по которой украинское контрнаступление скоро исчерпает себя.

Неутешительный прогноз для Киева сделал и бывший морской пехотинец США Брайан Берлетик. По его мнению, ВСУ по итогам своей широко анонсируемой операции имеют все шансы понести разгромное поражение.

Украинское контрнаступление было официально объявлено 4 июня. Спустя месяц министр обороны РФ Сергей Шойгу констатировал, что своих целей киевский режим не достиг. При этом ВСУ несут большие потери — как в живой силе, так и в военной технике. Так остается и по сей день.

Ранее 5-tv.ru публиковал кадры уничтожения бронетехники ВСУ российскими дронами-камикадзе «Ланцет».

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