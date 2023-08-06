Ситуация для Киева мрачная, поскольку его силы не могут пройти даже первую линию обороны российской армии.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) по итогам контрнаступления имеют все шансы понести разгромное поражение. Такое мнение озвучил бывший морской пехотинец США Брайан Берлетик в интервью журналисту Дэнни Хайфону.

По мнению военного, независимо от того, где завершится контрнаступление, украинские войска не смогут удерживать захваченные территории.

Также Берлетик считает, что российские линии обороны специально созданы таким образом, чтобы заманить в ловушку и уничтожить подготовленные НАТО украинские войска. Ситуация для Киева мрачная, поскольку его силы не могут пройти даже первую линию обороны российской армии, резюмировал экс-морпех.

Бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в свою очередь прогнозирует, что Россия в скором времени нанесет разгромный удар по украинской армии, которая истощила свои резервы и находится на грани полного краха.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что, по оценке бывшего советника главы Пентагона полковника Дугласа Макгрегора, потери украинских националистов превысили отметку в 300 тысяч человек.