Экс-морпех США предрек разгром ВСУ по итогам контрнаступления

|
Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 23 0

Экс-морпех ВС США Берлетик: по итогам контрнаступления ВСУ будут разбиты

Экс-морпех США предрек разгром ВСУ по итогам контрнаступления

Фото: www.globallookpress.com / Mihir Melwani

Читайте нас в: Дзен Новости

Тема:
Украинское контрнаступление Украинский кризис Спецоперация

Ситуация для Киева мрачная, поскольку его силы не могут пройти даже первую линию обороны российской армии.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) по итогам контрнаступления имеют все шансы понести разгромное поражение. Такое мнение озвучил бывший морской пехотинец США Брайан Берлетик в интервью журналисту Дэнни Хайфону.

По мнению военного, независимо от того, где завершится контрнаступление, украинские войска не смогут удерживать захваченные территории.

Также Берлетик считает, что российские линии обороны специально созданы таким образом, чтобы заманить в ловушку и уничтожить подготовленные НАТО украинские войска. Ситуация для Киева мрачная, поскольку его силы не могут пройти даже первую линию обороны российской армии, резюмировал экс-морпех.

Бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в свою очередь прогнозирует, что Россия в скором времени нанесет разгромный удар по украинской армии, которая истощила свои резервы и находится на грани полного краха.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что, по оценке бывшего советника главы Пентагона полковника Дугласа Макгрегора, потери украинских националистов превысили отметку в 300 тысяч человек.

Тема:
Украинское контрнаступление
6 авг
«Массовое убийство»: разведчик раскрыл шокирующий приказ Зеленскому от НАТО
5 авг
ВСУ задействовали резервы для контрнаступления, но уже столкнулись с препятствием
4 авг
Прицельный огонь: российские танкисты уничтожили украинскую ДРГ в районе Днепра
4 авг
Ювелирная точность: «Гиацинты» громят боевиков в зоне спецоперации
4 авг
Враги сбежали: десантники разгромили опорный пункт боевиков под Артемовском
4 авг
«Долбануло»: ВСУ нанесли мощный удар по мирным кварталам Донецка
4 авг
«Мясной штурм»: что на Западе пишут о контрнаступлении ВСУ
3 авг
«Больше доходов бюджета»: сколько Киев тратит на содержание ВСУ в год
3 авг
Сокрушительный удар: российские Т-80 ликвидировали украинскую ДРГ
3 авг
Разведка Британии назвала кусты сдерживающим фактором контрнаступления ВСУ
+30° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 52%
94.81
1.03 103.84
1.31
Не торопите события: китайский гороскоп на неделю с 7 по 13 августа 2023...

Последние новости

17:24
Корабль «Прогресс МС-22» спас МКС от столкновения с мусором в космосе
17:10
Экс-морпех США предрек разгром ВСУ по итогам контрнаступления
16:55
СК возбудил уголовное по факту убийства 15-летней девочки в Белгородской области
16:49
«Гнойный урод»: певица Слава льет слезы из-за неудачной пластики
16:38
Песков: Россия намерена контролировать регионы, указанные в Конституции страны
16:27
«Немного отстает»: звезда «Дома-2» Ефременкова переживает за одного из сыновей

Сейчас читают

«Три героя»: с какими персонажами фольклора Андреев сравнил группу «Иванушки»
Положила на алтарь все: чем пожертвовала Ирина Мирошниченко ради карьеры актрисы
Не торопите события: китайский гороскоп на неделю с 7 по 13 августа 2023 года
Пассажирский лайнер врезался в стаю птиц при взлете в аэропорту Иркутска

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Ретроградная Венера 2023 — что принесет с 23 июля по 4 сент
Как сказать ребенку о разводе и не совершить частую ошибку
Пять дней везения: календарь денежных стрижек в июле 2023
К чему снится секс, смерть, бывший и преследование — видео