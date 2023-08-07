Из крайности в крайность: волна изнуряющей жары накрыла Москву и Петербург

Многие жители мегаполисов спасаются от зноя у водоемов.

Сильнейшая жара охватила европейскую часть страны. Аномальные показатели — в Калмыкии, Ставропольском крае, Астраханской, Ростовской и Волгоградской областях.

Самый горячий день года сегодня ожидается в Москве и Петербурге. Две столицы живут в условиях погодных рекордов, температура на несколько градусов выше климатической нормы.

Многие жители мегаполисов спасаются от зноя у водоемов, но забывают о мерах предосторожности и выбирают места, где купание строго запрещено. В Москве и Подмосковье только за эти выходные утонули более десяти человек, еще нескольких удалось вовремя вытащить из воды.

В Петербурге экстренные службы пытались вернуть к жизни утонувшую в Волковском пруду школьницу. Несколько часов за ее жизнь боролись медики, но, к сожалению, 16-летняя петербурженка скончалась.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в ряде регионов России ожидается экстремальная жара.