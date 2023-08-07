Подавляют все: как действуют группы быстрого реагирования России в зоне СВО
Бойцы ВС РФ уничтожили опорные пункты ВСУ под Угледаром
Фото, видео: © РИА Новости / Константин Михальчевский; 5-tv.ru
Формирования националистов ежедневно терпят новые поражения.
По всей линии фронта в зоне СВО работают специальные группы быстрого реагирования. Они прикрывают пехоту и уничтожают бронетехнику киевских формирований.
Из-за активности этих бригад ВСУ принимают все меньше попыток прорвать оборону нашей армии под Угледаром на южнодонецком направлении. С передовой — корреспондент «Известий» Кирилл Ольков.
ВС РФ продолжают выполнять задачи специальной военной операции (СВО) по защите Донбасса. Президент РФ Владимир Путин сообщил нации о ее начале 24 февраля 2022 года. Российский лидер тогда подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.
Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ экономическую войну.
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