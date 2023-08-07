Беспилотный вертолет Бас-200 задействуют в зоне спецоперации

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова Срочная новость 39 0

Между тем производство боевых машин в стране было увеличено в два раза.

Беспилотный вертолет Бас-200 задействуют в зоне спецоперации

Фото: © РИА Новости / Максим Блинов

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Тема:
Спецоперация

Беспилотный вертолет Бас-200 задействуют в зоне спецоперации на Украине. Об этом заявил глава «Ростеха» Сергей Чемезов на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

«Сегодня мы проводим испытания, я думаю, что он тоже может себя хорошо показать, потому что 50 килограммов — подъемно, то есть полезная нагрузка достаточно хорошая», — отметил Чемезов.

По словам главы госкорпорации, в прошлом году в России было увеличено производство боевых вертолетов в два раза. Так, в 2022 году было выпущено 296 машин, когда в 2021-м — 134.

«Значительный рост такой. Но это, конечно, прежде всего из-за увлечения ГОЗа. По ГОЗу мы увеличили производство в два раза вертолетов военных», — добавил Чемезов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что, по мнению Владимира Путина, в России необходимо увеличивать долю производства новейших вооружений, в том числе беспилотников «Ланцет», «Куб» и танков Т-90М «Прорыв».

Тема:
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