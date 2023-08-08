Опасный зной: трагедий на воде стало больше после прихода жары

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Трагедий на воде стало больше после прихода жары

Фото, видео: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda; 5-tv.ru

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Погода

Какие меры безопасности нужно соблюдать в летний период?

«Горячо» сейчас сразу в нескольких регионах России — Калмыкии, Ставропольском крае, Астраханской, Ростовской и Волгоградской областях. Местами плюс 43! В Москве и Петербурге устанавливаются температурные рекорды.

Накануне и вовсе был заявлен самый жаркий день. Люди спасаются у водоемов. И вместе с температурами стало увеличиваться число трагедий на воде. Корреспондент «Известий» Сергей Хайдаров рассказал о последних случаях. Все подробности — в его репортаже.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о самых частых ошибках отдыхающих на воде.

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