Этот населенный пункт — важный участок фронта. Сейчас важно выбить врага из Белогоровки и открыть для наших сил дорогу на Северск.

Вооруженные силы России отразили атаку штурмовых групп аэромобильной бригады ВСУ в районе Белогоровки в ДНР. Там же находится передний край позиций отряда «Барс-12». В его составе очень разные люди — от военных пенсионеров до артистов. Главное — цель у них одна. О ней рассказал корреспондент «Известий» Алексей Полторанин. Все подробности — в его репортаже.

Слышно, как разрываются снаряды на украинских позициях. Это работает наша артиллерия по националистам, периодически слышны даже стрелковые бои.

Самый край позиций бойцов «Барс-12» в районе Белогоровки. У наших военнослужащих господствующая высота — за лесопосадками уже находится противник. Добровольческий отряд вместе с другими подразделениями крепко держит здесь оборону и выдавливает врага из поселка.

Наблюдение за противником бойцы ведут круглосуточно, но к вечеру особо смотрят вдаль. Ребята опытные, добровольцы. Боец с позывным «Водолаз» — отец четверых детей, военный пенсионер, но решил показать для своего старшего сына личный пример.

Его коллега — боец с позывным «Гитис» — актер музыкального драмтеатра. Он уже почти полгода на фронте. На вопрос, что его подтолкнуло, отвечает стихами.

После обеда ВСУ усиливают обстрелы своих уже бывших позиций, ведь для украинских боевиков эти холмы прямой выход на Лисичанск. Националисты применяют разные виды вооружений, в том числе запрещенные международной конвенцией.

Впрочем, наши подразделениями на этом участке фронта отражают любую атаку. Личный состав «Барсов» даже недавно занял окопы других подразделений, которые продвинулись вперед. В моменты тишины военнослужащие продолжают укрепляться.

Сейчас важно выбить врага из Белогоровки и открыть для наших сил дорогу на Северск — артиллерия и авиация очень активно выдавливают врага из поселка.