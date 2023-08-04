Украина потеряла свыше 43 тысяч боевиков с начала контрнаступления

|
Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова Срочная новость 115 0

В Минобороны РФ рассказали, какие потери несет киевский режим в зоне спецоперации.

Фото, видео: Reuters / 3RD ASSAULT BRIGADE / UKRAINIAN; Минобороны РФ; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Тема:
Спецоперация

Украина потеряла свыше 43 тысяч боевиков с начала контрнаступления. Об этом рассказал официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«Данный показатель не включает эвакуированных в госпитали Украины и за рубеж раненых и иностранных наемников, а также военнослужащих, ликвидированных в результате ударов высокоточным оружием большой дальности в тыловых районах», — уточнил он.

Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации РФ по защите Донбасса 24 февраля 2022 года. Глава государства подчеркивал, что Киев возобновил массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина игнорировала, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что российские военные перешли в контратаку на донецком направлении и улучшили свое положение в районах населенных пунктов Берестовое, Красногоровка и Марьинка.

Тема:
Спецоперация
4 авг
Россия уничтожила свыше 4,9 тыс единиц вооружения с начала контрнаступления ВСУ
4 авг
«Второй эшелон»: боевики ВСУ пытаются усилиться под селом Работино
4 авг
«Долбануло»: ВСУ нанесли мощный удар по мирным кварталам Донецка
4 авг
Лавров: «формула Зеленского» не учитывает судьбу миллионов русских
4 авг
Российские военные проводят мероприятия по радиационной безопасности на ЗАЭС
4 авг
Запрет на движение судов в Новороссийске сняли после атаки ВСУ
4 авг
Кремль опубликовал совместное заявление по итогам саммита «Россия — Африка»
4 авг
ФСБ пресекла деятельность группы пособников ВСУ, передававших сведения об СВО
4 авг
«Вынудил изменить маршрут»: как дезертиры ВСУ попытались оставить позиции
4 авг
ВСУ перебрасывают западные РЭБ на купянское направление
+26° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 58%
93.78
0.94 102.53
0.60
Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на неделю с 7 по 13 авгус...

Последние новости

15:16
«Я ничего не колю»: Ивлеева раскрыла способ избавления от носогубных складок
15:06
Госдума рассмотрит законопроект о лишении свободы за уклонение от мобилизации
15:02
Росгвардии разрешили иметь на вооружении тяжелую военную технику
14:58
Нигер отозвал полномочия послов страны во Франции и США
14:58
В России установили призывной возраст с 18 до 30 лет
14:46
Взлетел на воздух: момент взрыва грузовика в Башкирии попал на видео

Сейчас читают

Неоосвобождение: Если США давали деньги на войны, Россия предложила Африке мир
Тест: сможете отгадать фильмы СССР по кадру с дождем?
Пассажирский лайнер врезался в стаю птиц при взлете в аэропорту Иркутска
«В этом нет ничего постыдного»: как Женя Медведева борется с выгоранием

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Ретроградная Венера 2023 — что принесет с 23 июля по 4 сент
Как сказать ребенку о разводе и не совершить частую ошибку
Пять дней везения: календарь денежных стрижек в июле 2023
К чему снится секс, смерть, бывший и преследование — видео