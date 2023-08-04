Украина потеряла свыше 43 тысяч боевиков с начала контрнаступления
В Минобороны РФ рассказали, какие потери несет киевский режим в зоне спецоперации.
Фото, видео: Reuters / 3RD ASSAULT BRIGADE / UKRAINIAN; Минобороны РФ; 5-tv.ru
Украина потеряла свыше 43 тысяч боевиков с начала контрнаступления. Об этом рассказал официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
«Данный показатель не включает эвакуированных в госпитали Украины и за рубеж раненых и иностранных наемников, а также военнослужащих, ликвидированных в результате ударов высокоточным оружием большой дальности в тыловых районах», — уточнил он.
Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации РФ по защите Донбасса 24 февраля 2022 года. Глава государства подчеркивал, что Киев возобновил массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина игнорировала, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что российские военные перешли в контратаку на донецком направлении и улучшили свое положение в районах населенных пунктов Берестовое, Красногоровка и Марьинка.
- 4 авг
- Россия уничтожила свыше 4,9 тыс единиц вооружения с начала контрнаступления ВСУ
- 4 авг
- «Второй эшелон»: боевики ВСУ пытаются усилиться под селом Работино
- 4 авг
- «Долбануло»: ВСУ нанесли мощный удар по мирным кварталам Донецка
- 4 авг
- Лавров: «формула Зеленского» не учитывает судьбу миллионов русских
- 4 авг
- Российские военные проводят мероприятия по радиационной безопасности на ЗАЭС
- 4 авг
- Запрет на движение судов в Новороссийске сняли после атаки ВСУ
- 4 авг
- Кремль опубликовал совместное заявление по итогам саммита «Россия — Африка»
- 4 авг
- ФСБ пресекла деятельность группы пособников ВСУ, передававших сведения об СВО
- 4 авг
- «Вынудил изменить маршрут»: как дезертиры ВСУ попытались оставить позиции
- 4 авг
- ВСУ перебрасывают западные РЭБ на купянское направление
Читайте также
58%
0.94 102.53
0.60
Нашли ошибку?