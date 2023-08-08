Минобороны заявило о нанесении упреждающих ударов по ВСУ под Запорожьем
Удары были нанесены в нескольких населенных пунктах.
Фото, видео: www.globallookpress.com / MOD Russia; Минобороны РФ; 5-tv.ru
Российские военные нанесли упреждающие удары авиации и артиллерии по подразделениям четырех бригад боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Запорожской области. Об этом рассказал официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
«На запорожском направлении упреждающими активными действиями российских подразделений, ударами авиации и огнем артиллерии нанесено поражение подразделениям 44-й артиллерийской, 46-й, 65-й, 118-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Загорное, Орехов, Малая Токмачка и Новоселовка Запорожской области», — уточнил он.
Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации РФ по защите Донбасса 24 февраля 2022 года. Глава государства подчеркивал, что Киев возобновил массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина игнорировала, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что российские военные в ходе наступательных действий на широком фронте заняли более выгодные позиции в Харьковской области.
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