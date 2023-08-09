Климатолог Кокорин заявил об учащении волн жары в Центральной России

Волны жары наблюдаются в Центральной России все чаще, и это не лучшим образом отражается на здоровье граждан. Об этом в интервью изданию URA.RU рассказал климатолог Алексей Кокорин. По его словам, температурные рекорды бьются, но показатели незначительные. А вот повторяющиеся периоды засухи, которые становятся все длиннее (особенно в умеренных широтах), представляют опасность.

«В Москве, в Центральной России — волна жары. У нас волны жары, которые были раз в 50 лет, сейчас где-то раз в десять лет. Те, которые были раз в десять лет — раз в три года. Волны жары в среднем по миру стали по максимальной температуре сильнее всего на 1-1,5 градуса, то есть немножко. Но они стали гораздо чаще. Вот это главная проблема», — сказал эксперт.

Волна жары возникает по вине антициклона. Высоко над поверхностью земли образовывается плотный колпак из тяжелого холодного воздуха, он оседает вниз, не давая подниматься теплому воздуху, как бы его прессует и постепенно нагревается сам. Участок с высокой температуры оказывается заперт слоем холодного воздуха. Внизу происходят тепловые удары, обостряются болезни, начинаются засухи, обмеление рек и лесные пожары.

Прежде стало известно об инициативе председателя ЛДПР Леонида Слуцкого ввести в России сиесту. Его предложение обосновано неутешительной статистикой — в период летнего зноя повышается риск инфарктов. В большей опасности люди старшего возраста, ведь они хуже переносят жару и зачастую имеют ряд хронических недугов. Уход домой на три-четыре часа в жару, полагает глава партии — один из способов сберечь сотрудников.

Не только люди страдают от высоких температур, тяжело приходится и животным, особенно тем, что живут в неволе. Ранее 5-tv.ru рассказывал, как работники зоопарка спасают зверей от беспощадного солнца.