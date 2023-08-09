Редкое явление: жители Челябинска и Екатеринбурга оказались во власти стихии

Природные аномалии удалось запечатлеть на камеру.

Жители Челябинска с трудом могли уснуть этой ночью. Сначала из-за грозы в городе стало светло, как днем.

Раскаты грома и прерывистое свечение продолжались несколько минут, а затем пошел мощный ливень. За считанные минуты на дорогах образовались огромные лужи.

Водители с трудом проезжали по затопленным улицам. Во время движения колеса почти полностью скрывало водой.

Во власти природных аномалий оказались и жители Екатеринбурга, где вечернее небо озарили яркие вспышки света. Над городом сверкала сухая гроза — в разных местах появлялись крупные подсвеченные тучи.

В этот момент завораживал цвет неба — местами он окрашивался в фиолетовые оттенки. Возникает это редкое природное явление при высокой температуре и низкой влажности воздуха.

Ранее 5-tv.ru писал, как Приморье справляется с сильнейшими ливнями.