Троих пострадавших извлекли из-под завалов после взрыва в Сергиевом Посаде
Предварительно, еще двое могут находиться под грудой разрушенного ангара.
Фото: Telegram / Андрей Воробьев / vorobiev_live
Троих пострадавших извлекли из-под завалов после взрыва в Сергиевом Посаде. Об этом сообщает Минздрав России, добавив, что они госпитализированы в местную больницу в тяжелом состоянии.
По официальным данным, число пострадавших достигло 43 человек. Госпитализированы — 19 человек, трое из которых находятся в тяжелом состоянии. Амбулаторную помощь получил 21 пострадавший.
На месте работают 11 бригад скорой помощи и четыре бригады Территориального центра медицины катастроф.
По факту произошедшего Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье нарушение требований промышленной безопасности. Как сообщал ранее 5-tv.ru, арендовавшая ангар компания «Пиро-Рос» была признана в марте банкротом. Так же к ней три иска предъявил Минобороны РФ.
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