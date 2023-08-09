При обстреле Петровского района Донецка погибла четырехлетняя девочка
Вражеский снаряд прилетел на улицу Осоавиахима.
Фото: Ягодкин Дмитрий / ТАСС
Малолетний ребенок погиб при обстреле ВСУ Петровского района в Донецкой народной республике. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр Донецка Алексей Кулемзин.
«По злой воле украинских карателей погибла девочка 2019 года рождения», — написал он в публикации.
Кулемзин уточнил, что боеприпас украинских нацистов угодил на улицу Осоавиахима, где в тот момент и была девочка.
Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил, что в результате обстрела в городе скончались трое. Кроме того, 11 мирных жителей были ранены, среди них — ребенок 2012 года рождения. Пострадавшие находятся под присмотром врачей, им оказывается вся необходимая помощь.
Россия продолжает специальную военную операцию по защите Донбасса. Глава РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Тогда украинская сторона усилила обстрелы жилых кварталов региона. Власти Украины решить конфликт мирным путем отказались.
Ранее 5-tv.ru писал, что один человек пострадал при падении неизвестного объекта под Белгородом.
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