Только так: в МИД России озвучили условия для мирного решения конфликта на Украине

МИД России: для мирного урегулирования Киеву нужно прекратить боевые действия
Фото: ИЗВЕСТИЯ / Константин Кокошкин
РФ продолжает придерживаться позиции о том, что всеобъемлющее, устойчивое и справедливое урегулирование возможно только в одном случае.
РФ продолжает придерживаться позиции о том, что всеобъемлющее, устойчивое и справедливое урегулирование возможно только в одном случае. Достичь мирного разрешения конфликта можно только после того, как киевские власти прекратят устраивать террористические атаки и закончат боевые действия. Об этом заявил в беседе с ТАСС замминистра иностранных дел РФ Михаил Галузин.
«Устойчивое и справедливое урегулирование возможно только в том случае, если киевский режим прекратит боевые действия и террористические атаки, а его западные спонсоры — накачивание ВСУ вооружениями», — сообщил дипломат.
Кроме того, не стоит забывать, что для точного урегулирования конфликта Украине нужно восстановить свой суверенитет. Незалежной придется признать новую реальность, в том числе и территориальную, и начать соблюдать права русскоязычного населения.
Ранее 5-tv.ru рассказал, что при желании и необходимости российская армия дойдет до Киева.
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