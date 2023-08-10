Ресурсы в потоке: ведение блога могут признать экономической деятельностью
Ведение блога могут признать экономической деятельностью
Фото, видео: www.globallookpress.com / Simon Ford; 5-tv.ru
Это поможет избежать повторения скандалов с известными людьми, например, с Еленой Блиновской и Валерией Чекалиной.
Ведение блога могут признать экономической деятельностью. С такой инициативой выступили в Государственной думе. Как пишут «Известия», предложение поддержали в Минцифры, Минэкономразвития и Росстандарте.
По мнению экспертов, нововведения позволят узаконить деятельность инфлюенсеров. Это поможет избежать повторения скандалов с известными блогерами, например, с Еленой Блиновской и Валерией Чекалиной, в их отношении следователи возбудили уголовные дела из-за неуплаты налогов.
Ведомства уже готовы разработать проект необходимых изменений в Общероссийский классификатор видов экономической деятельности. Ведь блогерство, отмечают эксперты, давно превратилось в профессиональную деятельность, которая приносит немалые доходы.
Новый статус очертит сферу работы блогера.
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