Ресурсы в потоке: ведение блога могут признать экономической деятельностью

Эфирная новость 10 0

Ведение блога могут признать экономической деятельностью

Фото, видео: www.globallookpress.com / Simon Ford; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Тема:
Уголовное дело против Валерии «Лерчек» Чекалиной

Это поможет избежать повторения скандалов с известными людьми, например, с Еленой Блиновской и Валерией Чекалиной.

Ведение блога могут признать экономической деятельностью. С такой инициативой выступили в Государственной думе. Как пишут «Известия», предложение поддержали в Минцифры, Минэкономразвития и Росстандарте.

По мнению экспертов, нововведения позволят узаконить деятельность инфлюенсеров. Это поможет избежать повторения скандалов с известными блогерами, например, с Еленой Блиновской и Валерией Чекалиной, в их отношении следователи возбудили уголовные дела из-за неуплаты налогов.

Ведомства уже готовы разработать проект необходимых изменений в Общероссийский классификатор видов экономической деятельности. Ведь блогерство, отмечают эксперты, давно превратилось в профессиональную деятельность, которая приносит немалые доходы.

Новый статус очертит сферу работы блогера.

Тема:
Уголовное дело против Валерии «Лерчек» Чекалиной
24 июл
Прокуратура обжаловала решение суда об отказе в домашнем аресте для Чекалиной
21 июл
Суд не стал отправлять блогера Лерчек под домашний арест
14 июл
Суд отложил заседание по изменению меры пресечения блогеру Лерчек
14 июл
Артем и Валерия Чекалины раскаялись в суде и полностью признали свою вину
14 июл
Следствие просит арестовать семью Чекалиных из-за пользования интернетом
12 июл
В МВД опровергли информацию о сговоре следователя с адвокатом по делу Чекалиных
4 июл
Суд отказал в снятии ареста со счетов семьи Чекалиных
19 июн
«Наш ангел-хранитель»: Лерчек раскрыла способ погашения долга перед налоговой
15 июн
«Все оплачено»: адвокат Лерчек потребовал снять арест со счетов блогера
14 июн
Делу — время, потехе — час: Лерчек замечена на светской вечеринке
+17° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 83%
97.40
1.32 106.89
1.45
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 10 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

7:18
Мощная поддержка: фанаты из разных стран оборвали телефон менеджера Лады Дэнс
7:11
Ресурсы в потоке: ведение блога могут признать экономической деятельностью
7:05
«Достаточно, чтобы сойти с ума»: Митя Фомин о том, какую хочет суперспособность
6:52
В Европе испугались «зажима» Путина
6:42
Воздушная тревога целую ночь была объявлена по всей Украине
6:39
Ирина Мирошниченко отвергла ухаживания Долинского: «Просто взяла и отшила»

Сейчас читают

Ждет четвертого ребенка? Анна Седокова предъявила беременный живот
Подготовка, партнерская позиция, уверенность: как попросить повышение зарплаты
Пятидневная война: 800 бойцов пошли против 12-тысячной группировки Грузии
«Нам не хватает смысла»: Александр Ковтунец о развитии кино и семейных ценностях

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Считается ли переписка ментальной изменой и чем она опасна
4 дня удачи: когда делать денежную стрижку в августе 2023
Ретроградная Венера 2023 — что принесет с 23 июля по 4 сент
Как сказать ребенку о разводе и не совершить частую ошибку