Задержан технический директор фирмы, где произошел взрыв в Сергиевом Посаде

Задержан технический директор фирмы «Пиро-Росс», где произошел взрыв в подмосковном Сергиевом Посаде. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ.

«Следователи допросили сотрудников организации из числа руководящего состава. В результате в качестве подозреваемого задержан технический директор фирмы «Пиро-Росс“», — уточнила представитель регионального управления СК Ольга Врадий.

При этом имя бизнесмена не раскрывается. Тем временем, правоохранительные органы провели обыски, изъяли документы.

Первыми о ЧП сообщили местные жители, распространив фото и видео в социальных сетях. Позднее факт взрыва подтвердили власти. Уточнялось, что все произошло на складе с пиротехникой. Он в результате разрушен на площади 1,6 тысячи квадратных метров. На месте продолжают работать спасатели — они разгребают завалы.

По последним данным, в результате пострадали более 70 человек, одна женщина скончалась в больнице.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что пропавшими без вести при взрыве на Загорском оптико-механическом заводе в подмосковном Сергиевом Посаде чистятся 12 человек.