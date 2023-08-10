Пропавшими без вести при взрыве в Сергиевом Посаде числятся 12 человек
Пострадавшими, по последним данным, являются 60 граждан.
Фото: © РИА Новости / Пресс-служба губернатора Московской области
Пропавшими без вести при взрыве на Загорском оптико-механическом заводе в подмосковном Сергиевом Посаде числятся 12 человек. Такие данные привели в пресс-службе МЧС России.
Уточняется, что они пока еще не найдены в ходе разбора завалов.
Первыми о ЧП сообщили местные жители, распространив фото и видео в социальных сетях. Позднее факт взрыва подтвердили власти. Уточнялось, что все произошло на складе с пиротехникой. Он в результате разрушен на площади 1,6 тысячи квадратных метров. На месте продолжают работать спасатели — они разгребают завалы.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что число пострадавших в Сергиевом Посаде после взрыва увеличилось до 60 человек.
- 10 авг
- «Там все выбито. Все напрочь»: сотрудники приходят к завалам в Сергиевом Посаде
- 10 авг
- Более 70 человек обратились за медпомощью после взрыва в Сергиевом Посаде
- 10 авг
- Задержан технический директор фирмы, где произошел взрыв в Сергиевом Посаде
- 9 авг
- «С благодарностью»: дочери гендира «Пиро-Росс» звонят из Украины после взрыва
- 9 авг
- Под завалами в Сергиевом Посаде обнаружили фрагменты тел погибших
- 9 авг
- Умерла получившая огромное количество ожогов во время взрыва в Сергиевом Посаде
- 9 авг
- Количество пострадавших при взрыве в Сергиевом Посаде достигло 56
- 9 авг
- Гендиректора фирмы пиротехники в Сергиевом Посаде доставили на допрос
- 9 авг
- Подача горячей воды прекращена в Сергиевом Посаде после взрыва
- 9 авг
- СК не подтвердил версию с атакой БПЛА на завод в Сергиевом Посаде
Читайте также
57%
1.32 106.89
1.45
Нашли ошибку?