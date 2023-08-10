Самое жаркое место на фронте: что сейчас происходит на Времевском выступе

До врага на этом участке — всего четыре километра.

Времевский выступ уже не первый месяц — самое жаркое место на фронте. Там сражаются наши бойцы с наступающими силами ВСУ.

До врага на этом участке — четыре километра, снаряд это расстояние преодолевает за каких-то 12 секунд. В таких условиях даже обычные боевые машины пехоты становятся настоящей артиллерией. Корреспондент «Известий» Кирилл Ольков увидел, как это происходит.

Президент РФ Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации по защите Донбасса 24 февраля 2022 года. Глава государства подчеркнул, что Киев возобновил массированные обстрелы жилых кварталов Луганской и Донецкой народных республик.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина игнорировала, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку.