Самое жаркое место на фронте: что сейчас происходит на Времевском выступе

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Бойцы ВС РФ сражаются с ВСУ на Времевском выступе

Фото, видео: © РИА Новости / Евгений Биятов; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация Украинское контрнаступление

До врага на этом участке — всего четыре километра.

Времевский выступ уже не первый месяц — самое жаркое место на фронте. Там сражаются наши бойцы с наступающими силами ВСУ.

До врага на этом участке — четыре километра, снаряд это расстояние преодолевает за каких-то 12 секунд. В таких условиях даже обычные боевые машины пехоты становятся настоящей артиллерией. Корреспондент «Известий» Кирилл Ольков увидел, как это происходит.

Президент РФ Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации по защите Донбасса 24 февраля 2022 года. Глава государства подчеркнул, что Киев возобновил массированные обстрелы жилых кварталов Луганской и Донецкой народных республик.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина игнорировала, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку.

Тема:
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