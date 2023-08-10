«Цифра продолжает расти»: ВСУ несут большие потери на ореховском направлении
ВСУ потеряли более тысячи боевиков на ореховском направлении
Фото: www.globallookpress.com / Sergii Kharchenko
Бои развернулись в поселке Работино.
Потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) на ореховском направлении оцениваются в более чем тысячу боевиков. Об этом сообщили власти Чечни.
По их данным, бои развернулись в поселке Работино, но не лучшим образом для неонацистов, «цифра продолжает стремительно расти». При этом киевский режим не жалеет технику и солдат. Попытки продвинуться вперед боевики совершают каждый день, однако каждый раз оказываются отброшенными назад.
Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации РФ по защите Донбасса 24 февраля 2022 года. Глава государства подчеркивал, что Киев возобновил массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина игнорировала, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку.
Ранее 5-tv.ru сообщил, что российские войска готовы к полноценному наступлению, но пока выгоднее находиться в активной обороне.
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