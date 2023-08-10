В ДНР заявили о готовности российских войск к полноценному наступлению

Российские войска готовы к полноценному наступлению, но пока выгоднее находиться в активной обороне. Об этом РИА Новости заявил советник врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Ян Гагин.

«Учитывая нашу эшелонированную оборону, наши силы и средства, которые задействованы там, обученность наших военнослужащих — потому что даже наши мобилизованные прошли достаточно хорошую подготовку, несколько месяцев занимались военной учебой — и мы готовы, и к наступлению, и к обороне», — сказал Гагин.

При этом он добавил, что при приказе бойцы пойдут вперед.

Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации РФ по защите Донбасса 24 февраля 2022 года. Глава государства подчеркивал, что Киев возобновил массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина игнорировала, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что боевики Вооруженных сил Украины (ВСУ) в рамках так называемого контрнаступления не дошли даже до первой линии обороны российской армии в Запорожской области.