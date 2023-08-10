Один человек погиб при обстреле ВСУ села в Брянской области

Боевики киевского режима обстреляли село Чаусы в Брянской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

«К сожалению, в результате обстрела один мужчина погиб, двое местных жителей получили ранения. В настоящее время они доставлены в районную больницу, где им оказывается вся необходимая медицинская помощь», — написал чиновник.

Кроме того, по его словам, зафиксированы имущества сельхозпредприятия.

В начале 2022 года, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что система противовоздушной обороны (ПВО) сработала в Белгородской области.