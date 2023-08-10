Беспилотник самолетного типа сбили в Белгородской области
Информация о последствиях не поступала.
Фото: © РИА Новости / Евгений Биятов
Система противовоздушной обороны (ПВО) сработала в Белгородской области. Об этом в свое Telegram-канале написал Вячеслав Гладков.
Он уточнил, что военные сбили беспилотник.
«Сбит БПЛА самолетного типа. Информация о последствиях на земле не поступала», — написал чиновник.
В начале 2022 года, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что беспилотник самолетного типа сбит силами противовоздушной обороны (ПВО) на подлете к Белгороду.
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