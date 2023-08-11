Кошмар боевиков: российские танки Т-90М громят отряды ВСУ в зоне спецоперации

Внутри — все для удобства экипажа, в том числе кондиционер.

Уникальный танк Т-90М «Прорыв» работает в зоне спецоперации по всем видам техники врага, а еще — по пехоте. Это позволяет делать целый арсенал различных вооружений.

Машины — новейшие, в основном — 23-го модельного года, внутри есть все необходимое для комфортной работы экипажа, даже кондиционер. Корреспондент «Известий» Алексей Полторанин оценил технику.

Президент РФ Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации по защите Донбасса 24 февраля 2022 года. Глава государства подчеркнул, что Киев возобновил массированные обстрелы жилых кварталов Луганской и Донецкой народных республик.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина игнорировала, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку.