Враг повержен: лучшее видео из зоны СВО за день

Армия России продолжает оттеснять от Донбасса украинских боевиков.
Фото, видео: © РИА Новости / Александр Вильф; Минобороны РФ; 5-tv.ru
Минобороны РФ опубликовало кадры работы российских бойцов из зоны проведения специальной военной операции (СВО). 5-tv.ru собрал самые яркие кадры с передовой в одном видео.
Великолепной слаженностью может похвастаться боевая работа экипажа зенитного ракетно-пушечного комплекса «Тунгуска-М1». В процессе несения дежурства экипажи уничтожают беспилотники, находящиеся на вооружении ВСУ и ведущие разведку в районе позиций российских войск, а также украинские ракеты. Интенсивность работы расчетов комплексов запредельная. Каждую смену они определяют в небе несколько целей. В случае, если они входят в зону поражения ЗРПК, их незамедлительно уничтожают. Результативность работы ЗРПК стопроцентная.
Расчетом беспилотников соединений ВДВ было обнаружено четыре единицы бронированной техники ВСУ украинских националистов. Точным огнем, артиллерии из орудий было уничтожено две вражеские боевые бронированные машины, которые пытались после высадки пехоты отойти в тыл своих подразделений. Прицельным выстрелом была уничтожена и рассеяна пехота противника, пытавшаяся найти укрытие в лесопосадке и залечь в поле.
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