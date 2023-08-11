Десятки погибших: Китай оказался в эпицентре тайфуна «Ханун»

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Число погибших от последствий тайфуна «Ханун» в Китае выросло до 29

Фото, видео: Reuters / TINGSHU WANG; 5-tv.ru

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Тема:
Погода

Власти оценивают ущерб в несколько миллиардов долларов.

В эпицентре тайфуна «Ханун», отголоски которого ощущает российский Дальний Восток, сейчас оказался Китай. Там число погибших уже возросло до 29 человек.

Пропали без вести по меньшей мере 16 людей. Затоплены многие населенные пункты на севере страны — эвакуированы сотни тысяч жителей.

Спасатели пытаются ликвидировать последствия непогоды. Власти оценивают ущерб в несколько миллиардов долларов.

Жертвы тайфуна есть и в Южной Корее — по предварительным данным, там погиб один человек. Улицы городов на юго-востоке страны превратились в грязевые реки — порывистый ветер сносит билборды.

Десятки домов разрушены из-за подтоплений и оползней. Дороги заблокированы, также отменены сотни авиарейсов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что погодный апокалипсис обрушился на Смоленск.

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