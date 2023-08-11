В Запорожье поражен пункт временной дислокации иностранных наемников ВСУ

Российские военные поразили пункт временной дислокации иностранных наемников Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом рассказал официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«Кроме того, в районах населенных пунктов Торецк Донецкой народной республики, Чернещина, Липцы Харьковской области и Гуляйполе Запорожской области уничтожены четыре склада боеприпасов 24-й, 43-й, 60-й механизированных бригад ВСУ, а также 108-й бригады территориальной обороны», — добавил Конашенков.

Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации РФ по защите Донбасса 24 февраля 2022 года. Глава государства подчеркивал, что Киев возобновил массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина игнорировала, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что на купянском направлении штурмовые отряды российской армии в ходе ведения наступательных действий улучшили положение по переднему краю.