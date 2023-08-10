Российские военные улучшили положение по переднему краю на купянском направлении

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова Срочная новость 42 0

Бойцы за сутки отразили семь атак противника.

Российские военные улучшили положение по переднему краю на купянском направлении

Фото: © РИА Новости / Константин Михальчевский

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Тема:
Спецоперация

На купянском направлении штурмовые отряды российской армии в ходе ведения наступательных действий улучшили положение по переднему краю. Об этом рассказал официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Он уточнил, что за сутки военные отразили семь атак противника на данному участке.

«Потери противника составили более 55 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля, самоходная артиллерийская установка М109 Paladin, а также артиллерийская система М777 производства США», — добавил Конашенков.

Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации РФ по защите Донбасса 24 февраля 2022 года. Глава государства подчеркивал, что Киев возобновил массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина игнорировала, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что боевики Вооруженных сил Украины (ВСУ) в рамках так называемого контрнаступления не дошли даже до первой линии обороны российской армии в Запорожской области.

Тема:
Спецоперация
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