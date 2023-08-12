Сила в нашем единстве: лучшее видео СВО за день

Авианаводчики — глаза ВКС России в зоне проведения спецоперации. Четкость выданных координат позволяет оперативно уничтожить противника и успешно вернуться на базу.
Фото, видео: © РИА Новости / Виктор Антонюк; Минобороны РФ; 5-tv.ru
Минобороны РФ опубликовало кадры работы российских пилотов и авианаводчиков в зоне проведения специальной военной операции (СВО). 5-tv.ru собрал самые яркие кадры с передовой в одном видео.
На Краснолиманском направлении покоя противнику не дает экипаж ударно-разведывательного вертолета Ка-52 «Аллигатор», входящего в группировку «Центр». От передового авианаводчика были получены координаты цели, благодаря чему оперативно была уничтожена боевая машина пехоты противника с помощью противотанкового ракетного комплекса «Вихрь -М». Подлет в зону боевого соприкосновения был выполнен на предельно малой высоте с огибанием рельефа местности, что позволило экипажам оставаться незамеченными для средств противовоздушной обороны противника.
Наведение штурмовой и армейской авиации для нанесения ракетного удара по живой силе и огневым средствам противника на Краснолиманском и Сватовском направлениях обеспечивают авианаводчики Центрального военного округа (ЦВО).
Получив боевую задачу, специалисты заняли позиции и определили ориентиры для нанесения удара по целям ВСУ. Для уничтожения техники и живой силы националистов, были задействованы экипажи разведывательно-ударного вертолета Ка-52 с установленным противотанковым ракетным комплексом (ПТУР) «Вихрь», а также штурмовики Су-25СМ группировки «Центр».
Авианаводчики — глаза ВКС России в зоне проведения спецоперации. Четкость выданных координат позволяет оперативно уничтожить противника и успешно вернуться на базу.
Как отмечают Минобороны, даже в преддверии профессионального праздника дня Военно-воздушных сил, боевая работа не останавливается ни на минуту.
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