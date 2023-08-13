Ковер или плед: в фильме «Москва слезам не верит» нашли неожиданный киноляп

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Полина Долгова
Полина Долгова 209 0

Зрители заметили, что в фильме «Москва слезам не верит» ковер превратился в плед

Ковер или плед: в фильме «Москва слезам не верит» нашли неожиданный киноляп

Фото: Кадр из к/ф «Москва слезам не верит», реж. Владимир Меньшов, 1979 г.

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Фанаты до сих пор пересматривают картину и не мог понять, что с ней не так.

Легендарный фильм 80-х годов «Москва слезам не верит» до сих пор обсуждают зрители. Выяснилось, что во время съемок была допущена небольшая оплошность, которую с легкостью можно даже не заметить, сообщает РБК.

Когда Катерина, которую играет Вера Алентова, оказывается дома у Володи (Олега Табакова — Прим. Ред.) во время свидания, за ее спиной появляется настенный ковер. Который, по старой русской традиции, висит на стене позади дивана.

Уже в другой сцене полосатый ковер превращается в плед, которым герой Алексея Баталова Гоша накрывает Катерину, засыпающую на лежанке посреди березовой рощи.

В фильме «Москва слезам не верит» нашли неожиданный киноляпВ фильме «Москва слезам не верит» нашли неожиданный киноляп. Фото: Кадр из к/ф «Москва слезам не верит», реж. Владимир Меньшов, 1979 г.

Премьера советской мелодрамы «Москва слезам не верит» состоялась 11 февраля 1980 года, в России — годом раньше. В 1981 году картина получила премию «Оскар» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке», а в 1980-е стала лидером проката в СССР.

Ранее 5-tv.ru писал, какие четыре киноляпа заметили в культовом фильме «Брат».

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