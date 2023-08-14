Незаменимо в зоне СВО: Шойгу оценил новые средства поражения для Су-57

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Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист Инстаграм 53 0

Шойгу оценил новые средства поражения для Су-57

Незаменимо в зоне СВО: Шойгу оценил новые средства поражения для Су-57

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

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Тема:
Спецоперация

Уникальные разработки помогут быстрее и точнее выполнять боевые задачи.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу оценил новые средства поражения для истребителей пятого поколения Су-57. Их презентовали во время обхода экспозиции форума «Армия-2023».

«Главе военного ведомства представили новейшие средства авиационного поражения для серийного авиационного комплекса Су-57, которые могут существенно повысить возможности поражения различной номенклатуры целей», — цитирует представителя предприятия-разработчика ТАСС.

Было отмечено, что в рамках проведения СВО самолет решает задачи с высоким качеством, молниеносно поражает цели, а его отличительная черта — малая заметность.

Ранее 5-tv.ru показал, как вертолеты армии РФ уничтожают вражеские танки Leopard в зоне СВО. Уникальные кадры работы российской авиации передала военкор «Известий» Наталия Графчикова, показала, как ударная группа вертолетов с бойцами группировки «Днепр» — Ка-52, Ми-28 и Ми-8 — вернулась с успешного задания.

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