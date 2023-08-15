В Приморье подсчитывают ущерб, нанесенный наводнением

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Уссурийск пережил крупнейшее наводнение за последние десять лет. Какая сейчас обстановка в городе?

Фото, видео: Юрий Смитюк / ТАСС; 5-tv.ru

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Погода

В Приморье прибыли новые силы спасателей и техника, в том числе сотни мотопомп для откачки воды и тепловые пушки, которые нужны для просушки затопленных зданий.

Вода медленно уходит, но с учетом масштаба, этого почти не заметно. В зоне ЧС по-прежнему находятся почти пять тысяч частных и многоквартирных домов. Около тысячи человек до сих пор вынуждены оставаться в пунктах временного размещения.

Тем временем власти региона уже начали подсчитывать ущерб от самого сильного и разрушительного за последние десять лет наводнения. А также разбираться в причинах бедствия.

Больше всего вопросов к строителям семиметровой дамбы, которая должна была защитить Уссурийск от большой воды Все подробности — в репортаже корреспондента «Известий» Даниила Левина.

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