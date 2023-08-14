«Обойдемся без нее»: Соседов ответил на претензии Славы к нему из-за дела Хайдарова

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 45 0

Соседов опроверг заявления Славы о шантаже со стороны редакторов его программы

Фото, видео: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda; 5-tv.ru

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Тема:
Певица Слава против хирурга Хайдарова

Телеведущий заявил, что певицу никто не заставлял участвовать в эфире с пластическим хирургом Тимуром Хайдаровым.

Певицу Славу (Анастасия Сланевская) никто не заставлял приходить на программу к Сергею Соседову. Участвовать в эфире или нет — это ее личное дело. Об этом сам телеведущий заявил в эксклюзивном комментарии 5-tv.ru.

Соседов пояснил, что выпуск программы с участием Славы и пластического хирурга Тимура Хайдарова, которого она обвиняет в некачественно проведенной операции, действительно планировался. Однако до певицы, по словам телеведущего, не удалось дозвониться.

«Попросили меня позвонить. Я звонил ей в субботу — сначала гудки, потом кто-то ответил голосом гопника: „Вы кто?“. Ни здрасьте, ни до свиданья. Я говорю: „Мне нужна Слава, Настя, певица“. В трубке — тишина, потом пошли гудки. Я ей пишу, что никто не может дозвониться, что мы хотим пригласить ее на программу, будет и Тимур. Она мне отвечает потом: „Я ни на какие программы давно не хожу, мой вопрос с врачом будет решаться в государственных инстанциях“. Вот такой я получил ответ. Я пишу ей: „Как угодно“. Так что никакой тут проблемы в общем-то нет», — рассказал Соседов.

Он отметил, что в программе с участием Славы и Хайдарова предполагался обмен мнениями, в котором экспертами должны были выступить юристы, врачи и актеры.

«Если Слава думает, что у нас на программе будет филиал суда, то она ошибается. У нас никакого суда не будет ни над Тимуром, ни над ней, ни над кем-либо еще. Это будет просто обмен мнениями, потому что каждый здесь имеет свою правоту, свою позицию. <…> Судить, не зная людей, не зная, как они работают, это глупо и непрофессионально. Мы этим не занимаемся. А если она не хочет участвовать, это ее дело. Обойдемся без нее», — заявил Соседов.

Он также опроверг заявление Славы о том, что редакторы программы якобы угрожали выставить ее в невыгодном свете, если она не согласится участвовать в шоу.

«Если даже она придет в нашу программу, то это вовсе не значит, что будет в ее пользу или не в ее пользу. Вопрос так не стоит в принципе — в чью пользу. Мы не за и не против. Мы представляем позиции сторон, рассказываем историю, ситуацию, выслушиваем разные мнения экспертов. Вот чем мы занимаемся, а не выступаем за и против», — подчеркнул телеведущий.

Накануне Слава в личном блоге заявила о «шантаже» со стороны редакторов программы Соседова, выходящей на одном из федеральных телеканалов. Певица утверждает, что ей угрожали сделать программу «в пользу Хайдарова», если она не придет на нее.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что жена Тимура Хайдарова Светлана Сильваши боится возвращаться в Россию из-за угроз.

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