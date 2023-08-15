Всем миром: в Приморье началась масштабная спасательная операция

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В Приморье началась спасательная операция на фоне непогоды

Фото, видео: © РИА Новости / Виталий Аньков; 5-tv.ru

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Погода

Соседям помогают социальные службы и все неравнодушные.

А пока Приморье готовится к новому удары непогоды, представители социальных служб и все неравнодушные совместными усилиями пытаются помочь пострадавшим соседям. Из затопленного региона — репортаж корреспондента «Известий» Даниила Левина.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что после прорыва недостроенной дамбы в Уссурийске было возбуждено уголовное дело о нарушениях при ее строительстве и халатности. Уточняется, что к разрушению привела халатность подрядчика во время возведения дамбы и отсутствие должного контроля за стройкой со стороны заказчика.

По данным прокуратуры, подрядчик не сдал объект в срок, закрепленный договором. Кроме того, были зафиксированы отступления от проектной документации. 

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