Контроль за небом: как силы ПВО охраняют воздушные границы ДНР

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Российские силы ПВО охраняют воздушные границы ДНР

Фото, видео: www.globallookpress.com / Irgc Official Webiste; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация Украинское контрнаступление

Мощные орудия не просто уничтожают вражеские объекты в воздухе, но и остаются невидимыми для врага на земле.

Под Краматорском наши военные ликвидировали пункт управления системами радиоэлектронной борьбы и противовоздушной обороны ВСУ. Наши средства ПВО сбили еще одну ракету американской установки HIMARS под Угледаром.

Зенитно-ракетные комплексы «Бук» круглые сутки охраняют воздушные границы ДНР. Мощные орудия не просто уничтожают цели в воздухе, но и остаются невидимыми для врага на земле. Корреспондент «Известий» Кирилл Ольков — о контроле за небом.

В начале 2022 года, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

Тема:
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