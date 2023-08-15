Контроль за небом: как силы ПВО охраняют воздушные границы ДНР

Мощные орудия не просто уничтожают вражеские объекты в воздухе, но и остаются невидимыми для врага на земле.

Под Краматорском наши военные ликвидировали пункт управления системами радиоэлектронной борьбы и противовоздушной обороны ВСУ. Наши средства ПВО сбили еще одну ракету американской установки HIMARS под Угледаром.

Зенитно-ракетные комплексы «Бук» круглые сутки охраняют воздушные границы ДНР. Мощные орудия не просто уничтожают цели в воздухе, но и остаются невидимыми для врага на земле. Корреспондент «Известий» Кирилл Ольков — о контроле за небом.

В начале 2022 года, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.