Адвокаты просят суд отпустить Блиновскую, чтобы она заработала на оплату долга

Арестованной по делу о неуплате налогов блогеру Елене Блиновской необходимо изменить меру пресечения с домашнего ареста на подписку о невыезде, чтобы она могла продолжить свою деятельность и заработать деньги на оплату долга перед Федеральной налоговой службой. На этом настаивают адвокаты Центра общественных процедур «Бизнес против коррупции» (ЦОП «БПК»), пишет URA.RU.

Так, эксперт ЦОП БПК Тимофей Ермак (адвокатское бюро «Юрлов и партнеры») в беседе с изданием заявил, что суд в соответствии с ч. 1.1 ст. 108 УПК РФ обязан рассмотреть возможность избрания той меры, которая позволит Блиновской продолжить предпринимательскую деятельность. Однако сейчас ей запрещено использовать средства связи и интернет, отметил Ермак.

Уполномоченный при Президенте по защите прав предпринимателей Борис Титов также считает, что Блиновской нужно предоставить «набор возможностей» для добровольного возмещения того ущерба бюджету, который она нанесла. По словам бизнес-омбудсмена, блогер-миллионник не отказывается оплатить долг, а исчезнуть из поля зрения правоохранителей ей теперь вряд ли удастся.

Сама Блиновская во время одного из судебных заседаний заявила, что ей не на что содержать семью и попросила суд разрешить ей работать педагогом. Она заявила, что помимо «инфоцыганства» занималась преподаванием в вузе. Также блогер заверяла суд в том, что прилагает все усилия для погашения налоговой задолженности и сотрудничает со следствием.

На сегодня Блиновская выплатила государству 55 миллионов рублей, которые, по словам ее адвоката Натальи Сальниковой, «удалось с трудом собрать с дебиторов».

Между тем следствие установило, что создательница «Марафона желаний» с 2019 по 2021 год не выплатила в общей сложности 918 миллионов рублей налога на добавленную стоимость и налога на доходы физических лиц. По версии следователей, блогер «дробила» бизнес, чтобы избежать налоговой ответственности. Если вину Блиновской докажут, ей может грозить десять лет заключения.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что по делу блогера Елены Блиновской арестовано имущество на 64 миллиарда рублей.