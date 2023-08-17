На Пятом канале акция «День добрых дел» для Пети из Красногорска

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У мальчика один из самых опасных пороков сердца. Позади уже четыре операции на сердце. Требуется еще одна.

Фото, видео: 5-tv.ru

Тема:
День Добрых Дел

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Сегодня День добрых дел на Пятом канале. И наша помощь нужна шестилетнему Пете. Мальчик родился с самым опасным пороком сердца. Он задыхается от любой физической нагрузки. Необходимую операцию готовы провести врачи из Германии. Но на ее оплату не хватает огромных денег — двух с половиной миллионов рублей. Помочь можем мы с вами. Для этого достаточно навести камеру смартфона на QR-код, который вы видите, на экране. Или отправить СМС с суммой пожертвования на короткий номер 2222.

Шестилетний Петя на осмотре сопротивляется как может. И только когда все пуговицы расстегнуты, становится понятно, что он так старательно прячет под рубашкой: под переводной картинкой — тонкий длинный шрам. Память о четырех операциях на сердце. На ранних фотографиях в семейном альбоме — ни одного снимка без трубок и проводов.

Один из трех самых опасных пороков сердца — комплекс Шона — обнаружили в роддоме, когда счастливая мама уже готовилась к выписке. Врачей насторожило то, как дышит новорожденный — слишком сильно поднималась грудная клетка. Оказалось, что каждый тяжелый вздох мог стать последним.

«Здесь было много упущено времени. Сказали, что все. Никто не хотел нам помогать. В плане того, что это очень рискованно. Любой реанимобиль от любой больницы — никто не хотел брать на себя такую ответственность, потому что он уже, образно, уходил», — рассказывает Екатерина Новосельцева, мама Пети.

В кардиоцентре, который принял ребенка, сделали срочную операцию на открытом сердце. Петя даже пережил клиническую смерть. И вопреки всем прогнозам выкарабкался. Врачи предупредили родителей, что лишь отсрочили неизбежное. Но в Германии рискнули пойти дальше и спасли мальчика.

Сейчас он с удовольствием рассказывает, во что любит играть с друзьями. Хотя даже по квартире Петя передвигается на импровизированной каталке. Больное сердце перестало выдерживать нагрузки. От любой физической активности синеют руки и ноги. Мальчик быстро устает, начинает задыхаться. Несколько раз в день мама измеряет ему давление и сатурацию. Пете нужно снова срочно лететь в Германию на завершающую операцию.

«Дальше будет нарастать легочная гипертензия. Клапан, который у Пети не работает, будет изнашиваться еще больше. Ну и риски летального, к сожалению, исхода — они велики», — объясняет врач-педиатр Наталья Новикова.

Чтобы оплатить счет, родителям нужно где-то найти 2 497 350 рублей. Без нашей с вами помощи им не справиться.

Хирурги ждут Петю в сентябре. Он уже собирает в дорогу чемодан игрушек. Плюшевый мишка — талисман мальчика. Он охранял его сон во всех палатах. И снова игрушка будет рядом, пока не исполнится его главная мечта — получить новое сердечко.

Тема:
День Добрых Дел
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