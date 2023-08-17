«Это было шоу»: в ЦРУ узнали досадную правду о контрнаступлении ВСУ

Херш: ЦРУ сообщило Блинкену о возможном провале контрнаступления ВСУ
Фото: www.globallookpress.com / Mihir Melwani
Американской разведке потребовалось много времени, чтобы осознать безуспешность киевской затеи.
Центральное разведывательное управление (ЦРУ)доложило госсекретарю США Энтони Блинкену, что развернутое Киевом контрнаступление вероятнее всего завершится провалом. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает журналист премии Сеймур Херш.
«Украинское наступление не сработает. Это было шоу, устроенное Зеленским», — опубликовал он слова сотрудника спецслужб на своем сайте.
По словам Херша, об этом уже доложено Блинкену. Он отметил, что разрекламированная операция ВСУ была «вздором», в который некоторые, в частности в администрации, поверили.
Журналист добавил, что Блинкен хотел пойти по стопам Генри Киссинджера, который заключил в 1973 году Парижское мирное соглашение и положил конец Вьетнамской войне. По его словам, американский госсекретарь планировал сыграть его роль в конфликте Москвы и Киева.
Президент РФ Владимир Путин сообщил, что анонсированное контрнаступление ВСУ началось 4 июня. Глава государства отметил, что российской армии удается успешно отражать штурмовые действия противника. Он заверил, что украинским нацистам не удастся прорвать оборону ни на одном из направлений. По словам президента, враг несет тяжелые потери, а его техника, в том числе западная, «горит за милую душу» в зоне СВО.
Ранее 5-tv.ru писал, что в США призвали Зеленского заморозить конфликт с Россией.
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