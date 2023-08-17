Горькая правда: в США призвали Зеленского заморозить конфликт с Россией

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Рита Миронова
Рита Миронова 111 0

Отставной офицер ВС США Дэвис призвал Зеленского заморозить конфликт с Россией

Горькая правда: в США призвали Зеленского заморозить конфликт с Россией

Фото: www.globallookpress.com / Ukraine Presidency/Ukrainian Pre

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Тема:
Спецоперация

По мнению офицера американской армии, Украина просто не хочет принимать суровую реальность, которая не сулит стране ничего хорошего.

Владимир Зеленский должен заморозить конфликт с Россией, потому что украинская армия никогда не сможет победить российскую на поле боя. С таким высказыванием выступил отставной офицер армии США Дэниел Дэвис.

«Украина должна смириться с суровой реальностью», — приводит его слова 19FortyFive. 

Дэвис подчеркнул, что ВСУ (Вооруженные силы Украины) несут большие потери и уже не смогут вернуть потенциал, который был до начала неудачного контрнаступления. Поэтому разумнее всего сейчас начать переговоры и заморозить конфликт.

Все инвестиции, которые США вложили в ВСУ, не окупились, и дальнейшая поддержка будет губительной для американцев. Тем не менее Зеленский продолжает требовать больше денег и оружия, обвиняя в провале контрнаступления Америку.

Россия продолжает специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Глава РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима.

Тогда украинская сторона усилила обстрелы жилых кварталов региона. Власти Украины решить конфликт мирным путем отказались.

Ранее 5-tv.ru писал, что в США высмеяли слова Зеленского о возвращении Крыма. 

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